У четвер, 2 грудня, у селі Угерсько Стрийського району на Львівщині в приватному будинку чадним газом отруїлася 43-річна жінка.

У департаменті цивільного захисту Львівської ОДА розповіли, що інцидент стався близько 7:30 ранку у приватному будинку на вул. Жидачівській у селі Угерсько, що за 8 км від Стрия. Чадним газом отруїлася 43-річна місцева мешканка. Жінку госпіталізували у Стрийську ЦРЛ. Попередньо відомо, що її стан середньої важкості.

Відомо, що будинок обладнаний газовою плитою та двохфункційним котлом. Аварійна бригада «Львівгазу» тимчасово припинила подачу газу до будинку до з’ясування всіх обставин.