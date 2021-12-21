Відомо, що всі члени родини перебувають у свідомості

У селі Мельники-Мостище на Волині з отруєнням газом госпіталізували сім'ю з чотирьох осіб. Йдеться про двох дорослих та двох дітей віком 2 і 5 років. Відомо, що усі потерпілі перебувають у свідомості.

Про отруєння сім'ї в вівторок, 21 грудня, повідомили «Волинські новини». У коментарі ZAXID.NET в службі екстреної медичної допомоги цю інформацію підтвердили. Зазначається, що виклик про отруєння надійшов із села Мельники-Мостище Камінь-Каширського району зранку 21 грудня.

Внаслідок отруєння чадним газом постраждали четверо людей: двоє дорослих та двоє дітей віком 2 і 5 років. Усі потерпілі перебувають у свідомості. Їх госпіталізували в Камінь-Каширську центральну районну лікарню.