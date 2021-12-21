Власники будинку використовували газовий конвектор для обігріву

У селі Юнашків біля Бурштина у будинку знайшли тіла двох людей 94 та 62 років. Попередня причина смерті – отруєння чадним газом. Про це повідомило управління цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА у вівторок, 21 грудня.

Двох померлих людей 94 та 62 років у будинку на вул. Остаповича в селі Юнашків рятувальники виявили об 11:58 у понеділок, 20 грудня.

«Попередня причина смерті громадян – отруєння чадним газом. Пожежно-рятувальні підрозділи не залучались, ознак пожежі не виявлено. До місця події виїжджали слідчо-оперативна група поліції, судмедексперт, аварійна газова служба», – йдеться у повідомленні управління цивільного захисту.

В управлінні уточнили, що для обігріву помешкання власники використовували газовий конвектор, який і міг стати причиною отруєння.