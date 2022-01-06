Четверо осіб отруїлося чадним газом у селі Мшана неподалік Львова, двоє із них діти 2019 та 2021 років народження. Наразі детальні обставини події невідомі, дітей у стані середньої важкості госпіталізували у львівську лікарню ОХМАТДИТ.

Про отруєння чадним газом сім'ї у Мшані вранці 6 січня повідомив департамент цивільного захисту Львівської ОДА. «Близько 15:50 у селі Мшана Городоцької територіальної громади у приватному житловому будинку отруїлись чадним газом чотири особи, з них дві дитини», – йдеться у повідомленні ЛОДА.

Там також уточнили, що йдеться про дітей 2019 та 2021 року народження. Їх у стані середнього ступеню важкості госпіталізували у львівську обласну дитячу лікарню ОХМАТДИТ. Інші деталі цього інциденту залишаються невідомими, обставини події ще встановлюються.