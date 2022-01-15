У житловому будинку у Берегові поліція виявила тіла трьох людей: 50-річного чоловіка та двох 83- та 63-річних жінок. За попередньою інформацією, причиною їх смерті стало отруєння чадним газом. Наразі поліція готує усі необхідні експертизи для встановлення обставин інциденту. Відомо, що тіла загиблих могли пробути в будинку впродовж кількох днів.

Як у коментарі ZAXID.NET зазначила речниця поліції Закарпаття Тетяна Щоголева, правоохоронці виявили тіла трьох людей у житловому будинку у Берегові у п'ятницю, 14 січня, після звернення чоловіка, який розповів поліцейським, що у будинку кілька днів світиться світло.

«Поліція прибула на виклик та виявила у житловому будинку тіла трьох людей. Це 50-річний чоловік та двоє жінок віком 63 та 83 роки. Правоохоронці також помітили, що у будинку горіла газова конфорка. Попередньою причиною смерті трьох людей стало отруєння чадним газом. Остаточні причини та обставини інциденті будуть встановлені після проведення усіх необхідних експертиз», – сказала Тетяна Щоголєва. Також вона додала, що наразі невідомо, чи були всі загиблі сім'єю, оскільки у всіх різні прізвища.

У прес-службі ДСНС Закарпаття ZAXID.NET уточнили, що рятувальники на місце події не залучалися. «Нам надійшло повідомлення про загибель трьох осіб у житловому будинку у Берегові від правоохоронних органів у п'ятницю, 14 січня. Попередньо, смерть людей настала внаслідок отруєння чадним газом. Рятувальні підрозділи не залучалися», – зазначила речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир.

Правоохоронці вже призначили кілька експертиз для вияснення всіх обставин події та встановлення причини смерті людей.