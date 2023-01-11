Внаслідок отруєння чадним газом від генератора на Хмельниччині загинули двоє працівників сільськогосподарської фірми. Загиблим чоловікам 36 та 54 роки. Ще один їх 41-річний колега з отруєнням перебуває у лікарні, медики оцінюють стан потерпілого як стабільний.

Як повідомила прес-служба ДСНС Хмельницької області, трагічний інцидент стався у селі Велика Березна, що поблизу містечка Полонне, у середу, 11 січня. Місцеві мешканці виявили на підприємстві тіла двох чоловіків. Попередня причина смерті – отруєння вихлопами від генератора.

«На території одного з сільгосппідприємств було виявлено тіла двох чоловіків, 36 та 54 років, які за попередньою інформацією отруїлися чадним газом від генератора. Їхній 41-річний колега – направлений до місцевої лікарні», – йдеться у повідомленні.

У службі порятунку додають, що стан 41-річного потерпілого медики оцінюють як стабільний. Тіла загиблих чоловіків направлять на експертизу, яка встановить остаточні причини смерті чоловіків.

Зазначимо, з осені 2022 року, коли у більшості областей України почались відключення електроенергії, суттєво зросла кількість загибелі людей від отруєння чадним газом, зокрема і від вихлопів електрогенераторів. Так, у листопаді 2022 року у селі на Київщині сім’я отруїлася вихлопами від генератора, який використовували прямо в будинку під час відсутності світла. Від отруєння вихлопними газами 61-річний чоловік загинув, а його дружину госпіталізували. Схожий випадок стався на Прикарпатті: в одному із сіл біля Тлумача місцевий мешканець загинув внаслідок отруєння вихлопними газами від електрогенератора. Чоловіка знайшли мертвим у підвалі, де був підключений генератор. У грудні 2022 року схожий випадок стався і на Закарпатті, де внаслідок отруєння чадним газом від генератора загинуло подружжя – 65-річний чоловік та 60-річна жінка.