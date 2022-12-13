На Закарпатті внаслідок отруєння чадним газом від генератора загинули двоє людей – 65-річний чоловік та 60-річна жінка. Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі поліції Закарпаття, це подружжя із Виноградова. Наразі усі обставини загибелі родини встановлюють правоохоронці.

Як повідомила прес-служба управління ДСНС у Закарпатській області, виклик про загибель двох мешканців Виноградова рятувальники отримали ввечері у понеділок. Інцидент стався у будинку на вулиці Висоцького у Виноградові.

«Попередня причина загибелі громадянина 1957-го та громадянки 1962 року народження – отруєння чадним газом, отримане внаслідок роботи генератора. Підрозділи ДСНС не залучалися», – йдеться у повідомленні рятувальників.

У прес-службі поліції Закарпаття ZAXID.NET уточнили, що загиблі – подружжя. Наразі усі обставини інциденту з’ясовують правоохоронці. Тіла направлять на судово-медичну експертизу.

Зазначимо, це вже не перший випадок загибелі внаслідок використання електрогенератора. У четвер, 24 листопада, у селі в Київській області сім’я отруїлася вихлопами від генератора, який використовували прямо в будинку під час відсутності світла. Від отруєння вихлопними газами 61-річний чоловік загинув, а його дружину госпіталізували. Схожий випадок стався на Прикарпатті: в одному із сіл біля Тлумача місцевий мешканець загинув внаслідок отруєння вихлопними газами від електрогенератора. Чоловіка знайшли мертвим у підвалі, де був підключений генератор.