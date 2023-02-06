Від отриманих травм 8-річна дитина загинула

У понеділок, 6 лютого, у Дрогобичі трагічно загинув 8-річний хлопчик. Школяр потрапив під колеса авто, коли на санках з'їжджав з гірки. Нещасний випадок трапився на території міської лікарні, повідомила прес-служба поліції.

Аварія сталася близько 15:20 на вулиці Шептицького у Дрогобичі. За даними поліції, 8-річний хлопчик, катався на санках на території лікарні. Коли школяр з'їжджав з гірки, то виїхав на дорогу, саме тоді там проїжджав автомобіль швидкої допомоги. Дитина на санчатах потрапила під колеса, 65-річний водій швидкої не зміг уникнути зіткнення.

Від отриманих травм дитина померла. Поліція відкрила кримінальне провадження та з'ясовує всі обставини нещасного випадку.