Підлітки вишли на тонкий лід на озері та провалилися у воду

У вівторок, 14 лютого, у місті Жидачів на Львівщині двоє підлітків провалилися під кригу на місцевому озері. 13-річну дівчину та 14-річного хлопця з води витягли поліцейські та передали медикам. На щастя, життю неповнолітніх ніщо не загрожує.

Як розповіли в поліції Львівщини, інцидент трапився близько 15:00 на озері «Промінь» у Жидачеві. 13-річна дівчина та 14-річний хлопець вийшли на тонкий лід на озері і провалилися під кригу.

Двоє підлітків провалилися під кригу на місцевому озері в Жидачеві (фото поліції)

Отримавши виклик про інцидент від перехожих, поліцейські прибули на місце та кинулися рятувати підлітків, витягли їх з крижаної води.

Врятованих 14-річного хлопця та 13-річну дівчинку, місцевих мешканців, поліцейські передали медикам, зараз лікарі надають їм необхідну допомогу та обстежують. Загрози життю неповнолітніх нема.

У Львівському обласному центрі ектреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що обох підлітків доправили в Жидачівську міську лікарню з ознаками гіпотермії (переохолодження).