Обох чоловіків витягнули з крижаної води працівники ДСНС

У Старокостянтинові двоє рибалок провалились під лід на річці Ікопоть. Нещасний випадок стався через те, що чоловіки вийшли порибалити на середину річки, де був тонкий лід. Обох потерпілих врятували працівники ДСНС.

Інцидент стався в неділю, 12 лютого, на річці Ікопоть у Старокостянтинові. До рятувальників надійшло повідомлення, що під лід провалились двоє рибалок: один з них провалився першим, а інший опинився у воді, коли хотів врятувати товариша.

«До місця події прибули рятувальники 19 Державної пожежно-рятувальної частини. Обох чоловіків, 71 та 62 років, дістали з холодної води та доправили до берега, їм надана медична допомога. Наразі їхньому життю нічого не загрожує», – повідомляє прес-служба ДСНС Хмельниччини.

Рятувальники також опублікували коротке відео, на якому зафіксовано, як працівники ДСНС витягують чоловіків з води у човен і таким чином доправляють до берега.

Нещасний випадок стався, найімовірніше, через необережність чоловіків. На відміну від інших рибалок, які ловили рибу близько біля берега, чоловіки вийшли на середину річки, де наразі товщина льоду на перевищує 2,5 см, а також зробили ополонки один поблизу іншого.

«ДСНС звертається до жителів Хмельницької області: не перетворюйте відпочинок на ігри зі смертю, товщина криги на водоймах, за відсутності довготривалих морозів, надзвичайно тонка. Не виходьте на кригу посеред річки. Не ігноруйте попередження рятувальників. Бережіть своє життя», – закликають працівники ДСНС.

Додамо, що подібний випадок стався в Летичівській громаді 6 лютого. Тоді двоє рибалок теж вийшли на середину річки, але в якийсь момент провалились під тонку кригу. Один з потерпілих загинув, а іншого врятували надзвичайники.