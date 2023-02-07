Один з чоловіків тримався рукою за човен, а іншою рукою тримав свого товариша

На Хмельниччині двоє рибалок провалились під кригу на річці Вовк. 58-річний потерпілий загинув, а його 53-річному товаришу вдалось вижити. Чоловіка доправили в лікарню. Імовірно, під кригу вони провалились через те, що вирішили порибалити далеко від берега, де лід був дуже тонким.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Хмельниччини, нещасний випадок на річці Вовк стався у понеділок, 6 лютого. Зазначається, що під кригу провалились двоє рибалок. На місце очевидці викликали рятувальників.

«Дістатися до них [рибалок] було вкрай важко: річка пронизана течіями і тому робота була ускладнена. Як виявилося на місці, один чоловік рукою тримався за перевернутий човен та тримав свого товариша. Проте той вже був майже повністю під водою та ознак життя не подавав», – йдеться у повідомленні.

Надзвичайники також опублікували коротке відео, на якому зафіксовано, як працівники ДСНС спершу наблизились до потерпілих, а тоді витягнули їх з води.

Чоловіків доправили до берега. У 53-річного рибалки констатували смерть, а його 58-річного товариша доправили до лікарні.

Рятувальники додають, що цього ж дня на річці Вовк рибалили до півсотні людей, проте усі вони розмістилися поблизу берега. Натомість двоє потерпілих вирішили рибалити набагато далі і саме у тому місці, де, очевидно, проходила течія і лід був тонким.

«Погода не сприяє замерзанню води, тому крига на річках та озерах ненадійна. Не варто випробовувати долю та в супереч здоровому глузду сподіватися на випадок. Будьте пильні та обережні під час зимової риболовлі», – закликають в прес-службі рятувальників.