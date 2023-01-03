За дітьми попливли двоє рятувальників

У Нововолинську троє хлопців провалились під лід на місцевому кар'єрі. Внаслідок інциденту 15-річний підліток потонув, реанімувати його не вдалося. Водночас інших двох постраждалих хлопців рятувальники витягнули з води, їх доправили до лікарні з переохолодженням. До медзакладу потрапили також двоє працівників ДСНС, адже через брак часу вони попливли за дітьми самотужки, а не на човні, відтак отримали переохолодження.

Нещасний випадок стався близько 14:15 у вівторок, 3 січня, повідомляє прес-служба ДСНС України. Троє хлопців вийшли на лід на кар'єрі у Нововолинську і пройшли близько 25 метрів від берега, коли крига під ними провалилася.

На місце виїхали рятувальники п'ятої пожежної частини. Вони поповзом по кризі дістались до одного з хлопчиків, подали йому штурмову драбину. Дитина вхопилась за драбину, але крига провалилась і двоє рятувальників також опинились у воді. Надзвичайники витягнули своїх колег з води на берег мотузкою з рятувальним кругом.

«Дитина у крижаній воді трималась за драбину і дочекалась на допомогу. Рятувальники знову дістались до неї уже майже вплав, ламаючи кригу. Обхопивши хлопчика та тримаючись за рятувальний круг, рятувальник тримав дитину, а його колеги витягнули їх обох на берег. Для порятунку двох інших хлопчиків рятувальники йшли спочатку по льоду поповзом, а коли лід провалювався, то діставались вплав», – повідомляють в ДСНС Волині.

Внаслідок інциденту 15-річний підліток від переохолодження загинув: його доправили до берега вже без ознак життя. Двох дітей віком 10-12 років госпіталізовано до лікарні. Двох рятувальників також шпиталізували з переохолодженням. Щоб не втратити час, вони не надували човен, а попливли за дітьми самотужки. Всього у рятувальній операції були задіяні п'ятеро працівників ДСНС.

Станом на 16:00 на місці далі працює слідчо-оперативна група, повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині. Попередньо справу кваліфікують за ч.1 ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».