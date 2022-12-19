Зниклого два дні тому мешканця Березного знайшли мертвим у снігу неподалік дому. Тіло загиблого виявили правоохоронці з пошукової групи. За попередніми висновками, слідів насильницької смерті у чоловіка не виявили.

Зазначимо, що 72-річний мешканець міста Березне зник вночі 17 грудня. Цього ж дня до поліції звернувся 59-річний племінник зниклого чоловіка. Родичі повідомили, що внаслідок інсульту зниклий мав проблеми з пам'яттю та мовою. Також він періодично зловживав алкоголем.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, тіло чоловіка знайшли поліцейські близько 14:00 у неділю, 18 грудня. Загиблий перебував неподалік свого місця проживання, під снігом.

«Тіло відправлено в морг для проведення судово-медичної експертизи: за результатами огляду ознак насильницької смерті не виявлено. Усі обставини загибелі наразі встановлюють слідчі», – додають у поліції.