Чоловіка намагались врятувати медики, але вже було запізно

59-річний мешканець Волині загинув, провалившись під кригу на озері Пісочне неподалік Шацька. Нещасний випадок стався вранці понеділка, 19 грудня, на місце оперативно прибули рятувальники, однак врятувати життя чоловіка вже не було можливим. Наразі невідомо, чому чоловік перебував на кризі, всі обставини інциденту ще з'ясовує поліція. Це перший нещасний випадок на кризі, що стався в області цієї зими.

Як повідомила прес-служба ДСНС Волині, нещасний випадок стався на озері Пісочне неподалік села Мельники Шацької громади. «На човні, прорубуючи лід та відштовхуючись палкою, з рятувальною мотузкою та рятувальним кругом, [рятувальники] дістались до потерпілого та доправили до берега. На березі медики провели заходи серцево-легеневої реанімації, але врятувати людину вже було неможливо», – йдеться у повідомленні.

Особу загиблого вже встановили. Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині, чоловікові було 59 років, він мешканець села Мельники.

Наразі достеменно невідомо, за яких саме обставин чоловік вийшов на лід і навіщо він це зробив. Обставини нещасного випадку з'ясовує поліція. Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ст. 115 з приміткою «нещасний випадок».