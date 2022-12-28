За допомогою рятувального кола надзвичайники витягнули чоловіка з води

У Хмельницькому 56-річний чоловік провалився під лід під час катання на кризі. Чоловік займався сноукайтингом – це вид активного відпочинку, коли людина катається на льоду, тримаючись за повітряного змія. Однак в якийсь момент тонкий лід провалився під вагою чоловіка. Це сталось на очах місцевих підлітків, вони ж одразу викликали рятувальників. Постраждалого витягнули з води, від госпіталізації він відмовився.

Повідомлення про інцидент на річці Південний Буг до рятувальників надійшло надвечір у вівторок, 27 грудня. Чоловіка, який провалився під лід, помітили підлітки, які перебували на пляжі річки.

«Коли рятувальники прибули на місце події, з’ясувалося, що 56-річний чоловік вирішив зайнятися сноукайтингом, але через надто тонку кригу провалився на відстані близько ста метрів від берега та негайно потребував допомоги. Оцінивши обстановку, фахівці ДСНС розпочали рятувальну операцію. За допомогою надувного човна ДСНСівці дісталися до чоловіка, після чого за допомогою рятувального кола витягнули його з води», – повідомляє прес-служба хмельницьких рятувальників.

Чоловік був одягнутий в лижне спорядження, яке набравши води, тягнуло його під воду. Однак його врятувало те, що він тримався на повітряному змії, який використовував для руху кригою. Відомо, що від госпіталізації чоловік відмовився.