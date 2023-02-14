Мешканець Буковини чистив криницю і впав на дно

Мешканець Буковини вижив після падіння у криницю з 15-метрової висоти. Інцидент стався у міста Герца, коли 50-річний місцевим мешканець чистив колодязь і через необережність впав на дно. Потерпілого з травами і переохолодженням із криниці витягли рятувальники. Наразі чоловік перебуває у лікарні.

Як повідомила прес-служба ДСНС Чернівецької області, виклик про падіння людини у колодязь надійшов рятувальникам у понеділок, 13 лютого. У місті Герца біля Чернівців 50-річний чоловік чистив колодязь і впав на дно.

«Внаслідок падіння потерпілий опинився на глибині близько 15 метрів та отримав травми, тому вибратися самостійно звідти не міг. За вказаною адресою прибув черговий караул 13 державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою спецобладнання рятувальники витягнули чоловіка з колодязя на поверхню й передали медикам», – йдеться у повідомленні.

Потерпілого із загальним переохолодженням, переломами та вивихом госпіталізували до Герцаївської міської лікарні.