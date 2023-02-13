У селі Нудиже на Волині 16-річний підліток загинув від удару електричним струмом. Як саме стався нещасний випадок, у поліції наразі не уточнюють. У коментарі ZAXID.NET лише зазначили, що це сталось під час заготівлі дров.

Інцидент стався в п'ятницю, 10 лютого, в селі Нудиже Головненської громади, повідомляє ВСН. Інформацію у коментарі ZAXID.NET підтвердили в прес-службі поліції Волині.

«До поліції надходило повідомлення про ураження струмом 16-річного підлітка, від чого він помер. Внесено відомості за ст. 115 з приміткою «нещасний випадок». Усі обставини з‘ясовуються», – повідомляють у прес-службі. Зазначається, що трагедія сталась в селі Нудиже, а сам хлопець мешкав у сусідньому селі Крушинець.

У Нудиженському ліцеї, де навчався 16-річний підліток, також прокоментували інформацію. «Сьогодні в наш ліцей прилетіла страшна звістка: трагічно загинув учень 11 класу Карпук Дмитро. Приносимо співчуття сім'ї загиблого, родичам, друзям і всім, хто знав Діму», – йдеться у дописі.