Займання виникло у будинку на вулиці Молодіжній в селі Кульчин

У селі Кульчин біля Луцька сталась пожежа, в якій загинули двоє чоловіків. Загиблим було по 50 та 67 років. Причину пожежі встановлюють спеціалісти. За інформацією рятувальників, гасити займання було складно через сильну захаращеність будинку.

Повідомлення про пожежу в житловому будинку у селі Кульчин Луцької громади надійшло близько 18:30 у вівторок, 24 січня. Повідомлялось, що горить одноповерховий будинок на вулиці Молодіжній.

«На гасіння пожежі о 18:34 прибула чергова варта 25-ї державної пожежно-рятувальної частини Луцька. Для гасіння подано два водяних ствола, пожежу локалізовано о 18:50, ліквідовано о 19:10. Рятувальники працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору від сильного задимлення», – повідомляють в прес-службі рятувальників.

На місці пожежі знайшли загиблими двох чоловіків: Юрія Ш. 1972 року народження та Сергія О. 1955 року народження.

Що саме стало причиною пожежі, наразі невідомо. За інформацією рятувальників, гасіння пожежі та пошук потерпілих ускладнювалось сильним захаращенням приміщень та горища.