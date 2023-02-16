47-річний чоловік загинув внаслідок отриманих травм

Вночі 16 лютого у селі Хишевичі з 47-річним чоловіком стався нещасний випадок. Мешканець Самбірського району потрапив під колеса вантажного потяга і загинув, повідомила прес-служба поліції.

Нещасний випадок стався близько 01:30 на залізничному перегоні у селі Хишевичі. Як встановила поліція, 47-річний чоловік йшов вздовж колії й потрапив під колеса вантажного потяга. Мешканець Самбірського району від отриманих травм загинув на місці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років тюремного ув'язнення. Розпочалося досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.