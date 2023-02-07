19-річний водій порушив правила і хотів проскочити на червоне світло

19-річний водій Toyota Corolla вчинив ДТП із вантажним поїздом на переїзді у Брюховичах. За інформацією поліції, водій хотів «проскочити» через переїзд і рушив на заборонний сигнал світлофора, коли поїзд уже був поруч. На 19-річного юнака склали протокол за порушення ПДР, йому загрожує 340 грн штрафу.

ДТП сталася у понеділок, 6 лютого, близько 14:00 на залізничному переїзді у селищі Брюховичі. «Водій автомобіля Toyota Corolla, 19-річний львів’янин, ігноруючи заборонний сигнал світлофора, виїхав на залізничний переїзд, внаслідок чого відбулось зіткнення з вантажним потягом», – йдеться у повідомленні поліції.

В аварії 19-річний водій не постраждав. Поліцейські склали на нього адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху. Львів'янину загрожує 340 грн штрафу або позбавлення водійського посвідчення на рік.