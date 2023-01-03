Поліція розслідує обставини загибелі молодої жінки

У вівторок, 3 січня, близько 2:00 на станції «Підзамче» у Львові електропоїзд сполученням «Київ – Солотвино» збив 26-річну жінку з Хмельниччини. Від отриманих травм потерпіла померла на місці. Про це повідомляє поліція Львівської області.

За фактом слідчі Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Фото поліції з місця події

Правоохоронці встановлюють всі обставини події просять мешканців бути максимально уважними та обережними, якщо перебуваєте на залізничних коліях. Залізничні колії можна переходити тільки у встановлених місяцях, переконавшись у відсутності потяга, адже залізниця є зоною підвищеної небезпеки.