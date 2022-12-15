Батьки загиблого під потягом 33-річного сина відсудили в «Укрзалізниці» 200 тис. грн моральної компенсації. Нещасний випадок стався у травні минулого року – тоді 33-річний велосипедист впав на колії перед вантажним потягом, який їхав просто на нього. Від тяжких травм чоловік помер на місці. Відомо, що батьки вимагали півмільйона гривень моральної компенсації, але суд більше, ніж вдвічі зменшив цю суму.

Нещасний випадок стався 9 травня 2021 року. Тоді 33-річний мешканець Радивилова виїхав на колії велосипедом, а при наближенні потяга впав. Машиніст застосував екстрене гальмування, але уникнути наїзду не вдалось. Відтак постраждалий чоловік загинув на місці.

Щодо інциденту поліція розпочала розслідування, але згодом закрила справу, бо ніяких порушень у діях машиніста не виявила. Пізніше батьки загиблого подали цивільний позов до «Укрзалізниці» з вимогою виплатити їм моральну компенсацію, оскільки смерть сина стала важким потрясінням.

Натомість представник «Укрзалізниці» просив відхилити позов, оскільки постраждалий сам порушив правила поведінки на залізничному транспорті. «При наближенні поїзда до залізничного переїзду [постраждалий] сів на велосипед та намагався рухатись в сторону поїзда, але впав на колію. Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду на людини не вдалося. Тому є всі підстави вважати, що потерпілим умисно допущено протиправну поведінку, при якій свідомо допускав настання шкідливого наслідку, оскільки рухався через залізничний переїзд при наближенні поїзда та не реагуючи на звукові та світлові попереджувальні сигнали», – обґрунтувала свою позицію сторона відповідача.

Суддя вирішив частково задовольнити позов, оскільки згідно з законодавством платити компенсацію у таких випадках повинен роботодавець водія. Крім того, у суді не було доведено, що потерпілий свідомо вийшов на колії, аби покінчити з собою.

Тож батькам загиблого постановили виплатити сумарно 200 тис. грн. Наразі рішення ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.