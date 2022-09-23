Мешканець Рівного відсудив у компанії-управителя будинку 287 тис. грн за розбите деревом авто. В червні 2021-ого дерево з прогнилим коренем, яке вчасно не зрізала управлінська компанія, під час негоди впало на припаркований Volkswagen Transporter. Власник авто звернувся до суду і довів, що інцидент стався через невиконання управлінською компанією своїх обов'язків. Суд прийняв його сторону і зобов'язав працівників комунального господарства відшкодувати витрати на ремонт мікроавтобуса.

Як йдеться у рішенні Рівненського міського суду, випадок стався 25 червня 2021 року. На автомобіль Volkswagen Transporter, який був припаркований на прибудинковій ділянці на вулиці Відінській, впало аварійне дерево. Внаслідок цього власник авто зазнав збитків на 287 тис. грн.

Відомо, що дерево росло на ділянці, яку обслуговує управлінська компанія «Житло Сервіс Рівне». Згідно з умовами договору саме вона повинна була відповідати за видалення аварійних дерев. Проте, цього так і не зробили.

В суді представник компанії намагався довести, що їхньої вини у цьому інциденті немає. За версією сторони захисту, причинно-наслідкового зв'язку між бездіяльністю компанії та падінням дерева бути не може, оскільки воно впало через сильний вітер.

Втім, суд повністю задовольнив позов. «З огляду на передбачені договором обов'язки управителя та визначені законом «Про житлово-комунальні послуги» ознаки балансоутримувача суд вважає, що ТОВ «УК «Житло Сервіс Рівне» є утримувачем багатоквартирного будинку та прибудинкової території, а отже, відповідальний за шкоду, заподіяну позивачу», – йдеться у рішенні.

Тож суддя Тамара Бучко постановила стягнути з управлінської компанії 287 тис. грн майнової шкоди та ще 2,8 тис. грн судових витрат. Судячи з інформації на сайті судової влади, компанія не подавала апеляцію. Тож рішення набрало законної сили.