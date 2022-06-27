На Рівненщині суд розглядав справу дев'ятикласника, який матюкався на святі «останнього дзвоника». У відповідь на фразу «слава нації» він сказав «п*зд*ц російській федерації». Матір хлопця пояснила, що не раз просила його не лаятись. Жінка та її син пообіцяли виправитись, тож суддя обмежилась лише усним зауваженням.

Як йдеться у постанові Дубенського міськрайонного суду, інцидент стався 7 червня на онлайн-святкуванні «останнього дзвоника» місцевої школи, в якому взяли участь близько 100 людей. 15-річний дев'ятикласник висловився нецензурно, «що негативно відобразилось на емоційному стані учасників заходу».

У судовому засіданні матір хлопця пояснила, що у той день була на роботі.

«Після слів: «Слава нації!», він сказав: «п*зд*ц російській федерації». Він не повинен був так казати, але зараз всі так говорять, бо війна. На сина написали заяву, бо в школі недолюблюють, оскільки він активний, коли роблять зауваження огризається. Завжди просила його, щоб змовчував», – так пояснила ситуацію матір хлопця.

Як пояснила жінка, у інтернеті вона прочитала, що не можна забороняти підлітку лаятись, оскільки він буде ще частіше це робити. Втім, після обговорення в суді вона визнала, що потрібно більше уваги приділяти вихованню сина. Допитаний у суді хлопець також пообіцяв, що більше не вживатиме нецензурні слова у громадських місцях.

Суддя Олександра Жуковська, взявши до уваги ряд пом'якшуючих обставин, вирішила звільнити матір хлопця від адмінвідповідальності та обмежитись усним зауваженням.