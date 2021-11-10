Учениця сільської школи цькувала іншу школярку й знімала відео

Демидівський районний суд Рівненської області оштрафував батька учениці Боремельської школи за систематичне цькування шестикласниці, їхньої сусідки. Чоловік визнав вину і сказав, що більше уваги приділятиме вихованню дитини.

У суді було доведено, що донька Олександра М. систематично вчиняла фізичний та психологічний тиск на 11-річну ученицю Боремельської школи. Дівчинка неодноразово штовхала та обзивала у школі сусідку, ученицю 6-го класу цієї ж школи. А 4 жовтня під час перерви у класі дівчинка вдарила сусідку по обличчю і зняла це на відео, яке розмістила в Instagram.

Олександр М. розповів у суді, що коли побачив відео й дізнався про поведінку доньки, провів з нею бесіду, а відео змусив видалити. Запевнив, що зобов`язується приділяти більше уваги вихованню доньки, аби вона більше ніколи так не робила. Суддя Демидівського районного суду Таміла Феха визнала Олександра М. винним у булінгу і оштрафувала його на 850 грн.

Зазначимо, що у 2019 році поняття булінгу (цькування) законодавчо закріпили у Кодексі про адміністративні правопорушення. У разі доведення факту булінгу у навчальному закладі винуватець може отримати покарання у вигляді штрафу до 3400 грн або громадських робіт.