Поки що дитина перебуває у лікарні

У Харкові поліція забрала дитину в матері, яка била хлопчика просто у прямому ефірі в Instagram. Хлопчика, якому невдовзі виповниться чотири роки, наразі помістили у лікарню, повідомила у вівторок, 26 жовтня, ювенальна поліція Харківської області.

Правоохоронці виявили інформацію про побиття дитини під час моніторингу соціальних мереж, а згодом встановили їхні дані.

За інформацією правоохоронців, вони провели з матір'ю профілактичну бесіду щодо недопущення застосування насильства до малолітньої дитини та склали на неї адміністративний протокол за вчинення насильства в сім'ї, невиконання захисного припису або непроходження корекційної програми. Дитину тимчасово помістили в лікарню для огляду.

Заступниця мера Харкова Світлана Горбунова-Рубан на брифінгу 26 жовтня повідомила, що Мати сама виховує хлопчика — цього тижня йому виповнюється 4 роки. Жінка виховувалася в інтернаті і півтора року тому у неї вже забирали сина.

«Мати давно під наглядом, перший раз дитину забирали півтора року тому, але відтоді вона серйозно над собою попрацювала, стала співпрацювати зі службами, регулярно звітувала про дитину», – сказала Горбунова-Рубан, яку цитує «Суспільне».

«Дитина гіперактивна, за ним необхідно наглядати. Свою поведінку вона пояснює тим, що це єдиний спосіб його втихомирити. Дитина вчора відібрана, перебуває у лікарні. Готуємо документи на відібрання дитини без позбавлення батьківських прав, оскільки дитина до неї прив'язана», – додала заступниця міського голови Харкова.

За словами чиновниці, сина в матері можуть забрати на півроку. Вона також повідомила, що тілесних ушкоджень у хлопчика майже не виявлено.

«Мати не заперечує, що довів він її, вкрай розлютив, що вона так жорстко повелася. Ми зобов'язані дитину забрати. Дитину [мати] зможе забрати раніше, але вона має над собою працювати», – сказала Горбунова-Рубан.

Місцевий Telegram-канал «Типичный Харьков» опублікував скріншоти з відео побиття. У повідомленні сказано, що ці скріншоти надіслав один із підписників.

«Ця особа регулярно б’є у прямому ефірі Instagram свого сина. Живе у Харкові. Так само б'є його на вулиці, дитина залякана і виснажена... Дитина дуже погано розмовляє у 4 роки, ходить із соскою, кричить їй “Карино, не бий”», – йдеться у дописі.

За статтею 173-2 (Вчинення домашнього насильства) Кодексу про адмінпорушення матері загрожує штраф або громадські роботи від 30 до 40 годин, або адмінарешт до 10 діб.