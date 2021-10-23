Дівчинку доправили до реабілітаційного центру, де вона перебуватиме на час розслідування

На Волині школярка повідомила поліцію про те, що вдома її б'ють батьки, і написала заяву з проханням відвезти її до дитячого закладу. Про випадок дізнались ювенальні поліцейські під час чергового відпрацювання. На тілі дівчинки знайшли ознаки тілесних ушкоджень, також скарги дитини про насильство підтвердили вчителі. Поліція доправила дитину до реабілітаційного центру, де вона перебуватиме на час проведення розслідування.

Про цей випадок прес-служба поліції Волині повідомила у суботу, 23 жовтня. За інформацією правоохоронців, дівчинка написала заяву з проханням відвезти її в дитячий заклад, оскільки вдома батьки б'ють її «по спині, сідницях та ногах». Школярка пояснила, що через це вона боїться їхати додому.

«Факт вчинення домашнього насильства виявили під час чергового відпрацювання ювенальні поліцейські, офіцер громади та представниця служби у справах дітей в одній з громад області. Скарги дівчинки підтвердили і вчителі у школі, а на її тілі виявили ознаки тілесних ушкоджень», – йдеться у повідомленні поліції. Інформацію про сім'ю дитини та місце проживання поліція наразі не розголошує.

Офіцер громади доправив дівчинку до реабілітаційного центру одного з міст області, назву якого наразі не уточнюють. Тут дитина перебуватиме на час проведення перевірки. Ювенальна поліція зібрала усі матеріали про вчинення домашнього насильства, наразі вирішується питання про притягнення батьків до відповідальності.