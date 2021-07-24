Правоохоронці звільнили дитину та відвезли до лікарні

У Кривому Розі взяли під варту 30-річного чоловіка, який утримував на ланцюгу 7-річного сина своєї співмешканки. Про це 24 липня повідомила поліція Дніпропетровської області.

Напередодні хлопчик сам зателефонував на лінію 102 та розповів, що чоловік матері б’є його та прикував до батареї ланцюгом. Правоохоронці звільнили дитину та відвезли до лікарні.

Вони встановили, що хлопця прикував ланцюгом до батареї співмешканець матері, а сам пішов на роботу. Батьки хлопчика, яким зателефонували патрульні, пояснили, що дитина постійно тікає з дому, тому вони вирішили пристебнути його та пішли на роботу.

Дитина розповіла, що постійно потерпає від домашнього насилля, її б’ють і принижують, тому жити вдома вона не хоче.

Наразі життю чи здоров’ю хлопчика нічого не загрожує. Його подальшу долю вирішать відповідні служби, які викликали на місце події інспектори.

Дзержинським районним судом вітчиму обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.