Підозрюваний у вбивстві дитини був п'яним

У місті Покров Дніпропетровської області 33-річний чоловік задушив 8-річного сина своєї співмешканки, а тіло викинув у каналізаційний колектор. Хлопчик зник ще 2 червня, повідомила у четвер, 10 червня, поліція Дніпропетровщини.

Мати заявила в поліцію про зникнення сина 6 червня. Вона розповіла, що син пішов гуляти на дитячий майданчик ще 2 червня о 12:00 і не повернувся. На розшук дитини були орієнтовані всі служби поліції – ювенальні поліцейські, кінологи, превентивні співробітники та волонтери. Поліцейські перевірили дитячі майданчики міста, вокзали та ринки, а також обстежили покинуті будівлі, лісосмуги та інші місця, де могла перебувати дитина. До пошуків залучили інспектора-кінолога з німецькою вівчаркою. За речами дитини службовий собака взяв слід від будинку, де мешкав хлопчик, та провів до каналізаційного колектора. Там поліцейські виявили тіло дитини.

Як встановили правоохоронці, злочин стався 2 червня. Між п’яним чоловіком і матір’ю хлопчика виник конфлікт. Бажаючи помститися їй, чоловік відвів дитину до покинутої будівлі та задушив. Щоб приховати сліди злочину, сховав тіло у каналізаційному колекторі.

9 червня поліцейські вручили повідомлення про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини, за що передбачено позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.