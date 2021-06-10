Сихівський районний суд Львова засудив на 7 років 8 місяців позбавлення волі чоловіка, який 17 разів ударив викруткою свою кохану. Жінка вижила, але оскільки цей випадок трапився під час іспитового терміну за попередній злочин, суд призначив сувору міру покарання.

Як повідомили в обласній прокуратурі, у квітні 2020 року близько опівночі на вулиці Демнянській на Сихові між чоловіком та його співмешканкою виник конфлікт через ревнощі.

«Львів’янин вихопив з рук жінки викрутку та 17 разів ударив нею потерпілу у грудну клітку та живіт. На крики жінки вийшли небайдужі перехожі та мешканці прилеглого будинку, відтак засуджений не довів свій задум до кінця, а втік з місця події», – вказано у повідомленні прес-служби прокуратури.

Жінку, 33-річну мешканку Миколаївського району, доставили в реанімацію. А її коханого, 48-річного львів’янина затримали і взяли під варту. Він вже має судимість за крадіжки, новий злочин скоїв під час іспитового строку.

Обвинувачений вину визнав частково, сказав, що не мав наміру вбивати. У момент конфлікту був у стані сп’яніння, тому не міг пояснити свої дії.

«З потерпілою близько року проживав разом на дачі у спільного товариша в с. Сокільники. 17 квітня 2020 року вони втрьох випивали алкогольні напої, після чого пішли гуляти. На прогулянці у нього з потерпілою виник конфлікт через ревнощі, в переході між будинками між ними почалась шарпанина, під час якої він наніс жінці тілесні ушкодження. Викрутку під час шарпанини вихопив у потерпілої», – вказано у вироку суду.

Жінка два тижні перебувала у медичній комі, на той час перебувала на ранньому терміну вагітності, однак втратила дитину. На суді вона пояснила, що під час сварки вона сказала обвинуваченому, що більше не хоче з ним бути, це його розізлило і він кинувся на неї з вигуком: «Якщо не моя, то нічия». Після цього чоловік завдав 17 колотих ран в грудну клітку та живіт, була ушкоджена легеня та печінка. Жінка вижила, в цей час з нею все гаразд.

Натомість її коханого, уродженця с.Квітневе Жидачівського району, суддя Сихівського суду Дмитро Теслюк визнав винним та призначив покарання – 7 років 8 місяців позбавлення волі за ч.2 ст.15 – ч.1 ст.115 ККУ (закінчений замах на умисне вбивство).