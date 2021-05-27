Поліція Кривого Рогу затримала підозрюваного у підпалі своєї дівчини

26 травня у Кривому Розі 17-річний хлопець облив бензином свою вагітну дівчину і підпалив її. Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

Хлопець підпалив дівчину під час сварки, після цього кинувся тікати. За інформацією місцевих ЗМІ, тікаючи, хлопець сам попросив перехожих викликати швидку допомогу.

Наразі 21-річну потерпілу госпіталізували у важкому стані – у неї 70% опіків тіла. Дівчина перебуває на 17-му тижні вагітності. Про стан дитини інформації поки немає.

Для його затримання були задіяні особовий склад поліції та додаткові патрулі, а в місті перекривали вокзали.

Юнака затримали, йому інкримінують замах на вбивство. За місцем його мешкання проведено обшук, в ході якого вилучена зброя.