У криворізькій лікарні померла 21-річна дівчина, яку раніше облив бензином та підпалив її 17-річний співмешканець. Про це повідомило місцеве видання «Перший міський».

За життя постраждалої, яка перебувала на 17-му тижні вагітності, близько тижня боролися медики в реанімації, проте врятувати дівчину не вдалося. У неї діагностували опіки обличчя, тіла, рук, ніг і дихальних шляхів різного ступеня. Всього було уражено близько 70% тіла. Зазначається, що без матері залишилися двоє дітей.

Інцидент, під час якого вона отримала опіки, стався в Довгинцівському районі міста 26 травня. Тоді її 17-річний співмешканець облив дівчину бензином і підпалив. Після він попросив сусідів викликати їй швидку допомогу, стверджуючи, що вона сама обпеклася, і втік.

Юнака затримали, йому інкримінують замах на вбивство. За місцем його мешкання проведено обшук, в ході якого вилучена зброя. Пояснити свої мотиви він не зміг.