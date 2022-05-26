Традиційно щороку в Тернополі випускники разом з вчителями і батьками крокують центральними вулицями міста

Через війну у Тернополі цьогоріч не буде святкової ходи випускників. Атестати для учнів 9 та 11 класів вручать безпосередньо у школах. У обласній військовій адміністрації пояснюють, що проводити подібний захід заборонили військові з міркувань безпеки.

Про скасування святкової ходи повідомив тернопільський міський голова Сергій Надал. «На жаль, цього року через воєнні дії в Україні святкової ходи випускників та масового святкування не буде. Атестати будуть вручати в школах, де навчаються випускники 9 та 11 класів», – зазначив він.

Відповідне рішення прийняли на засіданні Ради оборони області. Як зазначив голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш, проводити масштабні святкування заборонено з огляду на військовий стан.

«В цьому році військові нам заборонили ці заходи проводити. Тобто, святкової ходи не буде, атестати будуть вручатися в тих навчальних закладах, які діти закінчили, лише випускникам 9 та 11 класів. Все буде без пафосу та ходіння по вулицях», – зазначив Володимир Труш.

Хода випускників – традиційне свято у Тернополі, яке організовують для випускників. Школярі разом з батьками та вчителями крокують центральними вулицями міста, а згодом медалісти отримують нагороди та відзнаки.