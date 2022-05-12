Рада оборони Тернопільської області не дозволила проводити у офлайн-форматі музичний фестиваль «Файне місто», який мав відбутись у Тернополі з 13 по 15 травня. ОВА порадила організаторам транслювати виступи онлайн. Рішення пояснюють тим, що наразі в Україні заборонені масові заходи за участі великої кількості людей.

Про заборону голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш заявив ввечері 11 травня. Він зазначив, що наразі всі масові заходи з залученням великої кількості глядачів – заборонені.

«Радою оборони не погоджене проведення цього фестивалю, який повинен був проводитись 13, 14 і 15 травня. Ми запропонували варіант для цього фестивалю: якщо хочуть, групи можуть виступити в закритому приміщенні з використанням ЗМІ, як це робилось у Києві та в інших містах. Через телебачення і радіо цей ефір можна провести, але без глядачів», – зазначив Володимир Труш.

Організатори фестивалю зазначили, що виконають рішення ОВА. Втім, вони все ж попросили його переглянути.

«Ми хочемо зрозуміти, чому одні заходи можуть відбуватись у цей час в офлайн-форматі, а інші заходи не можуть відбуватись. Тому ми звертаємось до військової адміністрації, щоб переглянули своє рішення і дозволили провести наші концерти», – йдеться у зверненні.

Також організатори додали, що у будь-якому випадку фестиваль відбудеться хоча б у онлайн-форматі.

Зазначимо, фестиваль організували для збору грошей на допомогу полку «Азов». На офіційній сторінці станом на 7 травня повідомляли про зібрані 25 млн грн. За ці гроші для бійців купують автомобілі, безпілотники та іншу необхідну техніку. Фестиваль мав стартувати у п'ятницю, 13 травня.