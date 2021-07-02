Колона випукників півтори години йшла центральними вулицями міста

У Тернополі провели традиційний парад випускників. Центральною вулицею хлопці та дівчата вирушили о 14:30 від Надставної церкви біля Тернопільського озера, а завершилося свято на міському стадіоні імені Романа Шухевича врученням золотих і срібних медалей та відзнак від міського голови Тернополя. Загалом цього року у Тернополі є 1520 випускників із 36 загальносередніх шкіл.

Майже півтори години під марш тернопільського духового оркестру крокували центральною вулицею тернопільські випускники. На цей час рух вулицею Руська та проспектом Степана Бандери був зупинений. Відновили його о 16:00, коли колона з вчителів, випускників та батьків зайшла на міський стадіон.

Цьогорічні трендові кольори серед суконь випускниць – чорний та золотий, в хлопців переважають стильні костюми темних кольорів із жилетками. Яскраво серед випускників виглядала молодь, яка одягнула на парад стилізовані костюми з українською вишиванкою.

Як і минулоріч, дівчата на випускний обирали дві сукні – одну на денний парад, а іншу на вечірку. Загалом кошториси образу на випускний в середньому коштують від десяти тисяч гривень.

Завершилося свято випускників на міському стадіоні, де відбулися урочистості з врученням золотих та срібних медалей та нагород і грошових сертифікатів від мерії Тернополя.