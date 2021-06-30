Цього року троє львів'ян набрали на зовнішньому незалежному оцінюванні по 400 балів: Матвій Притула, Ірина Суховерська і Данило Невмержицький. Усі вони — випускники фізико-математичного ліцею.

Матвій отримав максимум із фізики й математики завдяки щоденній підготовці по кілька годин упродовж року: з викладачами та репетитором.

«Доки я мав сили та натхнення, доти це робив. Як бачив якісь завдання, що в мене гірше виходять, брав і розв'язував. Не треба боятись ставити собі мету, навіть високу. Поступовою працею щодня ви її обов'язково досягнете», — розповідає хлопець.

Списані тренувальні зошити й ретельні конспекти показує Ірина — ще одна гордість ліцею. ЗНО дівчина складала із чотирьох предметів. До кожного тесту готувалась самостійно. Однак акцент зробила на хімії та біології, із яких теж набрала максимум. Хоча, зізнається, було непросто.

«Програма ЗНО починається з 6-7 класу — це ботаніка і зоологія, які мені давались найважче. Тому доводилось навчатися з нуля. Таке займало приблизно чотири рази щотижня по 3-4 години. Чесно кажучи, навчаючись весь рік, я не була до кінця впевнена, що напишу тести на 200, навіть 195», — каже випускниця.

Тепер Ірина та Матвій претендують на премію по 100 тисяч гривень, якщо навчатимуться в українському виші. Такі успіхи фізико-математичного ліцею — традиційні. Адже навантаження там — втричі більше, ніж у звичайних школах.

«Математика у нас триває по 9 годин на тиждень, фізика — по 6. Тому двоє-троє учнів завжди виходять із результатом 400 балів. Буває, не вистачає балу-двох до абсолютного успіху», — зазначає заступниця навчального закладу Лілія Козловська.

Загалом Львівщина поки що перша серед областей за рейтингами успішності в ЗНО: 77 результатів по 200 балів, троє з них — по 400. Та попри це, 30% цьогорічних випускників регіону, які писали математику для вступу, не пройшли навіть нижньої межі в десять балів.

«Елемент вгадування становив 9 балів. Прохідний поставили 10. "Десятка" відсікла отих 30%. Це говорить про низький рівень підготовки. Ми мусимо розуміти, що 200-бальники фізмат ліцею вчаться по 8-9 годин математики в тиждень. У школі алгебра й геометрія — переважно 3 години», — розповіла директорка Львівського центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк.

Додамо, що випускники львівських середніх закладів ще мають шанс показати свою успішність. Зараз триває додаткова сесія ЗНО — для тих, хто через хворобу, перебування за кордоном та інші поважні причини не з'явився на основну. Закінчиться вона 14 липня.

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