Двоє випускників Львівського фізико-математичного ліцею за результатами ЗНО претендують на премію Верховної Ради у розмірі 100 тис. грн. Щоправда, для отримання премії потрібно виконати важливу умову – продовжити навчання в українському виші.

Як розповіли у департаменті освіти і науки ЛОДА, відповідно до постанови Верховної Ради, двоє випускників Львівщини здобули з чотирьох предметів понад 790 балів та отримали право на премію Верховної Ради, розмір якої становить 100 тис. грн. Для отримання премії випускники мають бути зараховані у цьому навчальному році до закладу вищої освіти в Україні та підписати з ним контракт. У разі, якщо ж хтось з випускників вирішить здобувати вищу освіту за кордоном, він не зможе отримати згадану премію.

Окрім того, випускникам Львівщини, які склали ЗНО на 200 балів, виплачувимуть обласні та міські премії.

Загалом в області понад 70 учасників зовнішнього незалежного оцінювання отримали по 200 балів, а троє – по 400.

Найбільше двохсотбальників виявилось після проведення оцінювання із англійської мови – 31 особа із понад 12 тис. зареєстрованих. Із математики 20 учнів здобули максимальний бал. 14 осіб змогли досягти найвищого результату із біології. Тричі результат у 200 балів продемонстрували випускники шкіл області після тестувань із української мови та літератури, історії України, фізики. Один учень львівської школи здобув максимум із предмету з української мови, двоє – з хімії.

Цього року Верховна Рада вперше заснувала іменні премії у розмірі 100 тис. грн для учасників зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з найвищими результатами. Премію присуджуватимуть учасникам ЗНО, які склали тести з чотирьох і більше навчальних предметів, загальна сума за якими становить не менше ніж 790 балів, у тому числі 200 балів з будь-якого з цих предметів.

Щорічно мерія Львова відзначає випускників, які отримують найвищі результати за ЗНО. За 200 балів із зовнішнього незалежного оцінювання з базової дисципліни абітурієнти отримують грошову винагороду у розмірі 5 тис. грн, за 400 балів – 10 тис. грн. Грошові премії надають у межах Програми підтримки обдарованої молоді Львова. Також премії виплачують з обласного бюджету.