У п’ятницю, 25 червня, українські випускники отримали результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови. Троє учасників ЗНО з Львівщини отримали максимальні 200 балів з української мови та літератури і ще один – з української мови.

Як повідомили ZAXID.NET у департаменті освіти і науки Львівської ОДА, троє випускників на Львівщині показали найкращі результати на ЗНО з української мови та літератури. Це учні таких навчальних закладів:

ліцей «Гроно» Львівської міськради

Стрийська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6

випускник минулих років

Ще один випускник показав найкращий результат з української мови. Це учень загальноосвітньої школи №32 м. Львова.

Загалом в Україні лише п’ятеро випускників набрали максимальні 200 балів з української мови та літератури. Для порівняння минулого року було восьмеро 200-бальників. Ще 28 одинадцятикласників у цьому році показали найкращі результати з української мови.

У 2021 році вперше зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та математики мало два рівні складності. Зокрема, випускники мали право вибору – складати лише українську мову або ж українську мову і літературу.

Як повідомлялося, 31 випускник шкіл Львівщини отримав максимальні 200 балів з англійської мови.