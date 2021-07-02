Коже з 58 випускників львівських шкіл, які найкраще склали ЗНО, отримали від міста премії по 5 та 10 тис. грн. Найбільшу кількість найкращих результатів учні показали з математики і англійської мови.

Як повідомили у п’ятницю, 2 липня, у прес-службі Львівської міськради, 58 випускників львівських шкіл отримали по 200 балів із ЗНО. Троє з них отримали найбільшу кількість балів одразу із двох предметів.

«Цього року ми побили рекорд – 58 львів’ян, які отримали 200 або 400 балів на ЗНО. Традиційно, всім, хто має 400 балів, ми даємо по 10 тисяч гривень, а хто здобув 200 балів, отримає 5 тисяч», – сказав міський голова Андрій Садовий.

Із 58 львівських випускників 61 найвищий результат за ЗНО отримали з предметів:

англійська мова – 23;

математика – 20;

біологія – 9;

історія України – 3;

фізика – 3;

українська мова – 1;

українська мова і література – 1;

хімія – 1.

«Таких результатів ми не мали ніколи за весь час проведення зовнішнього незалежного оцінювання в Україні. Цьогоріч ми набрали найбільшу кількість 200 балів. Найбільшу кількість найкращих результатів діти показали із математики і англійської мови. Показники наших учнів є одними з найкращих в Україні», – розповіла керівниця управління освіти Львова Зоряна Довганик.

Випускниця загальноосвітньої школи №32 Катерина Ахинько склала на максимум ЗНО з української мови. Трішки менше їй вдалось отримати із англійської та математики. Своє життя дівчина хоче пов'язати з ІТ.

«Підготуватися з нуля за один рік неможливо. Тобто, це має бути поступова робота протягом усієї школи. Звичайно, я навчалась із репетиторами для того, щоб ще раз структурувати всю інформацію, яку знаю», – розповіла вона ZAXID.NET.

Також Катерина дає поради для тих, хто складатиме ЗНО у 2022-му.

«Готуйтеся завжди. Звісно, в травні буде важко згадати те, що ви робили у вересні, але знання залишаться. І пильно обирайте репетиторів», – каже дівчина.

Щорічно мерія Львова відзначає випускників, які отримують найвищі результати за ЗНО. За 200 балів із зовнішнього незалежного оцінювання з базової дисципліни абітурієнти отримують грошову винагороду у розмірі 5 тис. грн, за 400 балів – 10 тис. грн. Грошові премії надають у межах Програми підтримки обдарованої молоді Львова. Також премії виплачують з обласного бюджету.

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