Суд зобов'язав мешканку Рівного власноруч відмити обпльовані двері свого сусіда. Восени 2020 року жінка, яка давно має неприязні стосунки з сусідом знизу, плюнула йому на вхідні двері. За дрібне хуліганство суд оштрафував її на 51 грн. Прибирати після цього вона категорично відмовлялась, тож сусід подав позов до суду з вимогою помити двері та сплатити йому моральну компенсацію. Суд частково задовольнив ці вимоги. Тож сумарно жінка повинна заплатити опоненту понад 3 тис. грн та власноруч відмити його вхідні двері.

Як йдеться у рішенні Рівненського міського суду, неприязні відносини між сусідами склались вже давно. За словами чоловіка, сусідка часто провокує сварки та порушує громадський порядок. Через це він в якийсь момент встановив камери відеонагляду, аби «забезпечити власну безпеку та схоронність майна».

20 листопада 2020 року камера відеонагляду зафіксувала, як сусідка обплювала його двері. Біоматеріал чоловік відправив на дослідження ДНК. Крім того, він звернувся до поліції. Дії порушниці правоохоронці кваліфікували за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Згодом Рівненський суд оштрафував її за це на 51 грн.

Чоловік пропонував сусідці помити двері, але вона відмовилась, тож він звернувся до Рівненського суду. Загалом він вимагав сплатити 10 тис. грн моральної компенсації, понад 7 тис. грн на судові витрати та аналіз ДНК, а також власноруч провести прибирання.

У позові йдеться, що через постійні сварки та зокрема через цей інцидент чоловік та його родина зазнали стресу.

«Жити в квартирі та приходити до дому після робочого дня, спостерігати факт того, що твої вхідні двері обпльовані, на них наявні нашарування чужої слини, це дуже гнітюче почуття, а ще саме прибирання цієї слини викликає значних гидливих емоцій. Кожного дня, знаходячись біля дверей своєї квартири позивач згадує те, що було побачене особисто ним на відеоспостереженні. Це відбивається на його емоційному стані, а враховуючи нинішню ситуацію з коронавірусом, такі дії відповідача є неприпустимими та такими, що посягають на його честь та гідність», – йдеться у позові.

Суддя Оксана Панас дійшла до висновку, що за генетичну експертизу жінка платити не буде. У решті вона вирішила частково задовольнити позов. Отже, з жінки постановили стягнути 1 тис. грн моральної шкоди, а також зобов'язали її помити двері свого опонента. Крім того, жінка оплатить йому понад 2 тис. грн судових витрат.