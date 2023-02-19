У Калуші на березі річки Сівка виявили тіло загиблої жінки. За попередніми даними, це – 34-річна місцева мешканка. У поліції повідомляють, що на тілі загиблої наразі тілесних ушкоджень не виявили, однак поліція попередньо відкрила кримінальну справу за статтею про вбивство. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

Як повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, виклик про виявлення тіла жінки у річці Сівка в Калуші правоохоронці отримали у суботу, 18 лютого. За попередніми даними, загибла – 34-річна мешканка міста. «На місце було одразу скеровано слідчо-оперативну групу. В ході огляду видимих тілесних ушкоджень не виявлено. Всі її речі, прикраси, гроші тощо, були при ній. Тіло направили в морг для встановлення причини смерті», – зазначили у поліції.

У прес-службі також додали, що наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Поліцейські встановлюють усі обставини смерті мешканки Калуша. Остаточна кваліфікація інциденту буде після проведення першочергових слідчих дій та судово-медичної експертизи.