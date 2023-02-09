У Скалаті на ставку під кригу провалились двоє юнаків. Відомо, що потерпілим по 18 та 17 років. Один з них зміг самостійно вибратись на берег, а інший втонув. Рятувальники намагались знайти тіло загиблого, але поки їм це не вдалося. Пошуки продовжили наступного дня.

Нещасний випадок стався вночі у середу, 8 лютого. Близько 22:15 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що місті Скалат на місцевому ставку під лід провалилися двоє юнаків. На місце негайно виїхали працівники ДСНС.

Як вдалось встановити зі слів очевидців події, один з потерпілих вибрався на берег самостійно, а інший ще деякий час борсався у воді та згодом перестав. «За допомогою надувного човна та рятувального обладнання співробітники ДСНС провели поверхневе обстеження місця зникнення другого чоловіка під водою, яке показав заявник, однак тіла не виявлено», – повідомляє прес-служба ДСНС Тернопільщини.

На місце викликали також поліцію. Правоохоронці встановили особи потерпілих. Обидва мешканці міста Скалат, 2004 та 2005 років народження. Хлопця, який вибрався на берег самостійно, з переохолодженням та у шоковому стані госпіталізували.

У четвер, 9 лютого, до пошукових робіт залучено групу водолазно-рятувальних робіт. Пошуки загиблого тривають.