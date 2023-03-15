61-річний чоловік, який керував трактором Т-25, загинув на місці аварії

На Хмельниччині внаслідок перекидання трактора загинув 61-річний чоловік. Поліція встановила, що водій в якийсь момент допустив з'їзд трактора у кювет, але з яких причин це сталось – наразі невідомо. Від важких травм потерпілий помер на місці.

Аварія сталась близько 13:30 у вівторок, 14 березня, неподалік села Чижівка Шепетівського району, повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини. Це орієнтовно за 40 км від Шепетівки.

«61-річний місцевий житель, керуючи трактором Т-25, з’їхав з дороги і допустив перекидання транспортного засобу. Водій загинув на місці події», – йдеться у повідомленні. Чому саме трактор з'їхав на узбіччя та чи перебував водій у стані сп'яніння, наразі невідомо.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).