Нещасний випадок стався ввечері, коли двоє односельців повертались з лісу на гужовій підводі

На Рівненщині 51-річний чоловік важко травмувався після падіння з возу. Нещасний випадок стався через те, що кінь, запряжений у підводу, злякався і почав неконтрольовано бігти. Як наслідок, погонич випав з воза, важко травмувався і невдовзі помер.

У вівторок, 7 березня, близько 17:00 до поліції надійшло повідомлення від медиків, що під час транспортування в кареті «швидкої» помер травмований 51-річний мешканець села Матіївка Гощанської громади.

«Слідчо-оперативна група на місці встановила, що чоловік спільно із 37-річним односельцем на гужовій підводі поїхали у ліс. Повертаючись додому, кінь сполохався, внаслідок чого його 51-річний погонич випав із возу та тяжко травмувався. Крім того, його товариш отримав перелом ноги», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

На місце викликали медиків, втім, врятувати життя 51-річного чоловіка не вдалося. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».

Тіло чоловіка відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті.