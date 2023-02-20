Чоловік впав з висоти третього поверху в ліфтову шахту, глибиною два метри

У Рівному чоловік впав у шахту ліфта з висоти третього поверху. Як уточнив у коментарі ZAXID.NET речник ДСНС Рівненщини Дмитро Мельник, нещасний випадок стався у нежитловій будівлі, яка наразі перебуває на стадії будівництва. Однак поки невідомо, був потерпілий працівником на будівництві. Деталі з'ясовують правоохоронці.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Рівненщини, інцидент стався близько 12:00 у понеділок, 20 лютого, на вулиці Пересопницькій. До рятувальників звернулись з повідомленням, що у шахту ліфта впала людина.

«Прибувши до місця виклику рятувальники встановили, що чоловік впав в ліфтову шахту глибиною близько двох метрів з висоти третього поверху та має травми голови. Рятувальники наклали потерпілому бандаж на шию та передали працівникам швидкої медичної допомоги», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники також опублікували відео, на якому працівники ДСНС за допомогою нош підняли чоловіка та віднесли у карету швидкої допомоги.

Як саме стався нещасний випадок, наразі в прес-службі надзвичайників не уточнюють. На місці працює поліція.