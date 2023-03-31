Чоловік зник ще у неділю, 26 березня

Зниклого чотири дні тому 26-річного чоловіка рятувальники знайшли мертвим. Відомо, що хлопець пішов у похід ще у неділю, 26 березня, та не повернувся додому. Тіло туриста виявили на схилі гори Мокрин Великий, що у Верховинському районі. Причини смерті чоловіка наразі встановлюються.

Як у п’ятницю, 31 березня, повідомила прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, про зникнення чоловіка рятувальникам повідомили поліцейські, які попросили допомоги в пошуках. Зниклий – 26-річний мешканець села Рожнів Косівського району. Чоловік 26 березня пішов у похід у гори поблизу села Пробійнівка і не повернувся додому.

«Верховинські рятувальники спільно з працівниками поліції, на схилі гори Мокрин Великий Верховинського району, знайшли тіло чоловіка, відносно якого проводились пошукові роботи. На спеціальних ношах, транспортували тіло чоловіка до села Грамотне Верховинського району», – йдеться у повідомленні.

Тіло загиблого чоловіка передадуть на судово-медичну експертизу. Обставини та причини смерті туриста встановлюють.