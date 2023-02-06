Хлопець зійшов з траси і опинився у лісі

У неділю, 5 лютого, в селищі Славське на горі Тростян заблукав 14-річний лижник. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Львівській області.

Львів’янин 2009 року народження підіймався на лижах канатно-бугельним підйомником, але зійшов з траси та загубився. Телефонного зв’язку із ним не було, тож його мати, коли помітила відсутність дитини, зателефонувала до рятувальників.

До місця події виїхали 10 рятувальників пошуково-рятувального відділення загону спеціального призначення. Через півтори години хлопця знайшли у лісі, медичної допомоги він не потребував.

Нагадаємо, що ДСНС запустила мобільний додаток «Порятунок в горах», через який можна не лише заздалегідь зареєструвати свій похід у гори у рятувальників, а й зв’язатися із ними чи надіслати сигнал SOS з точними координатами свого перебування навіть за мінімального мобільного покриття.