Рятувальники Франківщини презентували мобільний додаток для туристів

В Україні запрацювала система GРS-моніторингу для вдосконалення безпеки туристів, а також мобільний застосунок «Порятунок в горах», який призначений для передачі сигналів SOS з географічними координатами при виникненні надзвичайних подій в гірській місцевості. Про це повідомили в прес-службі ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Зазначається, що система GРS-моніторингу для вдосконалення безпеки туристів. Це інноваційна система, першочергове завдання якої забезпечити доступ до інформації про місцезнаходження туристичних та пошуково-рятувальних груп, зокрема, в умовах погіршеного покриття мобільних операторів.

«Дана система передбачає підвищення рівня безпеки в гірському туризмі та вдосконалення системи управління підрозділами при організації пошуково-рятувальних заходів», – йдеться в повідомленні.

Мандрівники зможуть реєструватися та відправити сигнал «SOS» зі своїми географічними координатами через мобільний застосунок «Порятунок у горах» (доступний для Android, невдовзі з'явиться на iOS).

Функціонал даного застосунку дозволяє верифікованим користувачам при потраплянні в складні ситуації в гірській місцевості відправляти до гірської пошуково-рятувальної служби повідомлення про надзвичайні ситуації з точними координатами місця події.

Додаток наразі доступний на сайті ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області у розділі «реєстрація туристичних груп», а вже за декілька днів його можна буде завантажити із Play Market.