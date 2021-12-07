Зниклого 50-річного туриста у рятувальники шукали три доби

Закарпатські рятувальники знайшли тіло зниклого під час катання на снігоході 50-річного туриста. Чоловік разом із двома знайомими зник в горах ще в суботу, 4 грудня. У понеділок двоє туристів повернулися з гір самі, розповівши, що загубили товариша і передали рятувальникам його останні відомі координати. До пошуків чоловіка залучили близько 90 рятувальників та волонтерів, а також вертоліт Мі-8 і сьогодні, 7 грудня, рятувальники виявили тіло 50-річного туриста за 200 метрів від снігохода.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Закарпаття, тіло 50-річного мешканця Великого Березного виявили у близько 13:50. «Одна з пошукових груп відшукала тіло 50-річного чоловіка, який заблукав на полонині Руна під час катання на снігоході. Його знайшли в снігу за 200 метрів від перевернутого снігохода. Усього до пошуково-рятувальних робіт було залучено 90 осіб та 33 одиниці техніки, із них 55 рятувальників і 35 волонтерів», – уточнили у прес-службі ДСНС.

Разом вони протягом трьох діб обстежували гірські схили. Також сьогодні для огляду території з повітря підіймався гелікоптер МІ-8.

Як у коментарі ZAXID.NET повідомила речниця поліції Закарпаття Анна Дан, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та підкреслила, що у таких випадках, як правило, провадження розпочинається саме за такою статтею. Наразі правоохоронці готуються до проведення необхідних експертиз для встановлення остаточної причини смерті чоловіка.

Нагадаємо, про зникнення трьох туристів у горах на Закарпатті стало відомо у суботу, 4 грудня. Тоді рятувальники повідомляли про пошуки трьох чоловіків, які заблукали під час катання на снігоходах поблизу гори Полонина Руна. В обід неділі, 5 грудня, прес-служба ДСНС повідомила, що двоє із зниклих туристів самостійно добралися до турбази у селі Лумшори та зателефонували рятувальникам. Вночі з неділі на понеділок, 6 грудня, рятувальники знайшли у горах перекинути снігохід, проте туриста поряд не було.

Пізніше один з чоловіків, які самостійно вибрались із гір, під час спілкування із журналістами розповів, що його зниклий товариш має досвід походів у гори і часто їздить на снігоході.

«Він поїхав вниз, не міг звідти вибратися. Погодні умови різко змінилися, в тумані ми не бачили один одного», – розповів Роман, товариш зниклого. Він також додав, що разом з іншим товаришем вони відправили рятувальникам геолокацію, за якою можна було відшукати туриста і залишили йому снігохід включеною фарою. «Він був внизу, ніби в ямі, там не дуже була хуртовина, а наверху були страшні погодні умови. Ми пробували їхати і тоже застрягли, ночували в горах, коло снігохода. Потім пішки дійшли до Лумшор», – сказав чоловік.

Також пан Роман у розмові із журналістами стверджував, що у зниклого товариша була із собою їжа і чай. Чоловік не розумів, чому той пішов кудись від снігохода: «Якщо перекинувся снігохід, він мав би лишитися біля нього. Я і не припускав, що з ним може щось статися, бо людина досвідчена в цьому. Він знав, куди йти. Дотепер не розумію, що це таке»,– сказав чоловік.