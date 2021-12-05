До пошуків туристів залучені понад 20 рятувальників і волонтерів

У горах на Закарпатті рятувальники із вечора суботи, 4 грудня, шукають трьох туристів, які заблукали під час катання на снігоходах поблизу Полонини Руни. До пошуків залучені 20 рятувальників, а також шестеро волонтерів.

За інформацією прес-служби ДСНС Закарпаття, повідомлення про зникнення трьох чоловіків у горах поблизу села Тур’ї Ремети рятувальники отримали о 18:02 у суботу, 4 грудня. Відомо, що туристи втратили орієнтир і заблукали під час катання на снігоходах неподалік г. Полонина Руна. Із чоловіками періодично з’являється зв’язок.

«Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 4 гірські пошуково-рятувальні відділення з с. Вишка, м. Ужгород, с.Нижні Ворота та с. Пилипець. Одні обстежують територію в районі полонини Руна Ужгородського району, інші шукають у гірський місцевості поблизу с. Пашківці Жденієвської територіальної громади Мукачівського району», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Загалом до пошуків залучено 20 рятувальників та 4 одиниці техніки, а також 6 волонтерів на 2 автівках.

Нагадаємо, кілька днів тому закарпатські рятувальники зверталися до туристів із проханням утриматись від походів у гори найближчим часом через несприятливі погодні умови: сильний сніг, штормовий вітер і похолодання до -15 градусів морозу.